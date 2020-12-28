اليوم السابع
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معاناة سيدة بالمنوفية وزنها 350 كيلو تتمنى علاجها على نفقة الدولة "صور"

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:57 م
معاناة سيدة بالمنوفية وزنها 350 كيلو تتمنى علاجها على نفقة الدولة "صور" الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة
المنوفية محمد فتحى

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معاناة ومأساة حقيقة تعيشها السيدة شيرين سمير عبدالمقصود، التى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناتها من مرض السمنة المفرطة ومرض داء الفيل، حيث يبلغ وزنها أكثر من 350 كيلو، ما يؤدى إلى عدم قدرتها على الذهاب دورة المياه لقضاء حاجاتها.

وتقول السيدة شيرين التى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أعيش فى منزل بسيط مكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ بالطوب اللبن وائل للسقوط فى اى وقت بسبب قدمه، وأعول ابنتى الوحيدة وهى طالبة فى الثانوية العامة هذا العام، عقب انفصالى عن زوجى ولكنى لا أقدر على خدمتها لاننى لا أقدر على الحركة نهائيا، مؤكدا أن مرض السمنة المفرطة بدأ عندى منذ ما يقرب من 7سنوات وداء الفيل الأمر الذى تسبب فى عدم قدرتى على المشى نهائيا سوى بصعوبة كبيرة، والجيران يساعدوننى فى عمل الطعام والشراب.

وتشير السيدة شيرين سمير عبدالمقصود والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن ذهبت أكثر من مرة إلى الأطباء لعلاج وقمت بشراء أدوية كثيرة ومازال الحال على ما هو عليه وأنا فى زيادة مستمرة مع العمل أننى أتناول وجبتين يوميا لكى لا يزيد جسم وأقدر على الحركة ولكن جيمى يزيد يوميا وذلك يؤرقنى لعدم القدرة على المشى.

وطالبت السيدة شيرين سمير عبدالمقصود والتى تقيم فى قرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، المسؤولين فى وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالنظر إليه وعلاجية على نفقة الدولة لعدم قدرتها على مصاريف العلاج، كما ناشدة وزارة التضامن بصرف معاش لها لكى يساعدها على المعيشة.

سيدة-تعانى-من-داء-الفيل
سيدة تعانى من داء الفيل

 

مريضة-داء-الفيل
مريضة داء الفيل

 

السيدة-المصابة
السيدة المصابة

 

السيدة-تحمل-اوراق-العلاج
السيدة تحمل اوراق العلاج

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اضرار السمنة

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