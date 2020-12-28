مصنع سكر كوم أمبو: بدء موسم الإنتاج بمعدلات تصل لـ15 ألف طن يومياً

أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس هاشم ياسين مدير مصنع سكر كوم أمبو فى أسوان، أنه تم البدء فى موسم انتاج السكر داخل المصنع بمعدلات كبيرة تبلغ 15.5 ألف طن من القصب يوميا، ويستمر الموسم حتى منتصف شهر مايو المقبل.

وأضاف مدير مصنع سكر كوم أمبو فى تصريحات خاصة، أن مصنع السكر فى كوم امبو يعتبر من أعرق المصانع على مستوى شركة السكر للصناعات التكاملية ويعود إنشاءه إلى عام 1912 ، ويبلغ إنتاجه نحو 25 % من إنتاج مصانع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأشار المهندس هاشم، إلى أن معدل إنتاج السكر السنوى للمصنع يبلغ حوالى 200 ألف طن من هذه السلعة الحيوية التى يتم إنتاجها وفقا لأعلى المواصفات المطلوبة بينما تبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع من القصب المعصور نحو مليونى طن سنويا.

وأوضح مدير المصنع، بأن الفترة الماضية شهدت تجهيز المصنع للتشغيل وعمل الصيانة اللازمة لبدء موسم العصير عن طريق صيانة كافة معدات المصنع والخطوط الموجودة به وتغيير التالف منها حيث يعمل المصنع لمدة 24 ساعة يوميا لمدة 140 يوما متوصلة بدون توقف ، علاوة على ان المصنع صديق للبيئة حيث توجد فلاتر على المراجل البخارية لمنع تطاير الهفت والدخان على السكان المحيطين بالمصنع ، علاوة على عدم استخدام أى مواد كيمائية ضارة فى إنتاج السكر.

وتابع، بأنه تم البدء فى إنشاء مرجل جديد بطاقة 120 طنا فى الساعة وبتكلفة قدرها 120 مليون جنيه من اجل تطوير هذا المصنع العريق، ومن المنتظر أن يستغرق العمل فى هذا المرجل الجديد حوالى 3 سنوات يتم خلالها استبدال 6 مراجل صغيرة وقديمة بالمصنع بطاقة 20 طنا لكل مرجل منهم .

ولفت إلى انه لا توجد أى مشاكل مرورية على طريق أسوان القاهرة الزراعى أمام المصنع حيث يوجد ساحة انتظار داخلية فى المصنع تستوعب نحو 500 جرارا زراعى علاوة على وجود حارة منفصلة للجرارات الزراعية المحملة بالقصب أبجوار سور المصنع ويفصلها سور حديدى على الشاعر الرئيسى.



جرارات القصب



محصول قصب السكر