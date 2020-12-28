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مصادر أمنية عراقية: مقتل 6 أشخاص بتفجير وهجوم مسلح فى محافظة ديالى

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:34 م
مصادر أمنية عراقية: مقتل 6 أشخاص بتفجير وهجوم مسلح فى محافظة ديالى العراق
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر أمنية عراقية تأكيدها مقتل 6 أشخاص بتفجير وهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وتصاعدت حدة الأزمة بين المليشيات المسلحة فى العراق والحكومة العراقية، وسط تأكيد من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمى، أنه لن يسمح بتهديد حرية العراقيين عبر السلاح المنفلت، حيث أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المدعو أبو على العسكرى، المتحدث العسكرى لميليشيات كتائب حزب الله العراقى، فيما رجحت مصادر عراقية أن يكون العسكرى أصبح خارج العراق، خوفًا من استهدافه.

وذكرت مصادر إعلامية، أن أمر اعتقال أبو على العسكرى زعيم ميليشيات حزب الله العراقى، صدر وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب العراقي.

 


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