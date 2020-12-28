محافظ جنوب سيناء يشدد على عدم منع أى طالب من تأدية الامتحانات بسبب المصاريف

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مصغرا لمتابعة عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديرى الإدارات المعنية " الشئون القانونية،المالية، الموازنة، الموارد البشرية، المتابعة.

بحث المحافظ خلال الاجتماع آلية سداد المصاريف الدراسية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى للطلبة غير القادرين على السداد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم مشدداً على عدم منع أى طالب بالمحافظة من تأدية الامتحانات بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية.

كما ناقش المحافظ موقف عدداً من المشروعات والتوريدات الخاصة بالمحافظة وتذليل العقبات التى قد تعيق التنفيذ فى المدد الزمنية المحددة.

كما تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء السوق التجارى القديم بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد المكان المقترح لإقامة مشروع القرية التراثية التى تشتمل على نماذج محاكاه لعدد من الشوارع والأحياء لمصر القديمة مثل حى الغورية وشارع المعز والناصر قلاوون وسبيل وقلعة محمد على وحى الأزهر، كما تشمل متحف للاثار الإسلامية وعدد من المآذن تمثل مختلف العصور ، فضلا على عدد من البازارات والمطاعم ومسرح مكشوف ونافورة كبرى وشلالات ، والتى تقدم بمشروع إنشاؤها أحد رجال الأعمال بالمدينة.

وقارن المحافظ بين الرسوم الهندسية و ماكيتات المشروع ومكان التنفيذ بما يتناسب مع هوية السوق والطرازات المعمارية المشابهة وبخاصة ميدان ومسجد الصحابة ، وابدى اعجابة الشديد بالمشروع الذى يعد اضافة معمارية وسياحية تتواكب مع مشروعات تطوير السوق القديم المستمرة ، كما طالب بسرعة الانتهاء من الرسومات وانهاء التراخيص و الحصول على الموافقات اللازمة فى ظل الاجراءات القانونية بالتنسيق مع مجلس المدينة للبدء فى التنفيذ، كما قام بإهداء أحد البوابات الالكترونية الأمنية إلى قوات الشرطة بنقطة تفتيش السوق للمساهمة فى تأمين السوق التجارى.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الاعلامى للمحافظة.