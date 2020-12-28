محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

وأكد محافظ بورسعيد، علي إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه سيتم التعامل بكل قوة وحسم في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأكد محافظ بورسعيد ، بحسب بيان صحفى ، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة 50% ،وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة ، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار اليوم لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم مع غرف عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوي بشأن الفيرس، مؤكدا على متابعة المستمرة للتاكد من الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.