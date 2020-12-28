اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات بنها وكفر شكر لمواجهة كورونا.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:49 ص
محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات بنها وكفر شكر لمواجهة كورونا.. صور جولة محافظ المنوفية داخل المستشفيات
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر، لدفع الأعمال بها، ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، يرافقه الدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، حيث بدأها بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع أعمال التطوير بها، ووجه المحافظ لمقاول المشروع سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

كما صرح مسئول المستشفى بإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سرير .

وتفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى، واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى عن إمكانية استعدادات المستشفى فى استقبال حالات الكورونا ، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سرير، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا، ووجه المحافظ بزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبى للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة فى المحافظة وصرح طبى عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحا أن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمى للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة .

جانب من جولة محافظ القليوبية
جانب من جولة محافظ القليوبية

 

جولة محافظ القليوبية داخل المستشفيات
جولة محافظ القليوبية داخل المستشفيات

 

محاف القليوبية يتفقد تطوير المستشفيات
محاف القليوبية يتفقد تطوير المستشفيات

 

محافظ القليوبية يتحدث للمسئولين
محافظ القليوبية يتحدث للمسئولين

 


القليوبية

محافظ القليوبية

تطوير مستشفى بنها التعليمى

مستشفى كفر شكر

فيروس كورونا

مستشفى حميات بنها

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: تلقينا 215 ألف و719 طلب للتصالح بعوائد مليار و213 مليون

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:30 ص

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا

الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:32 م

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 04:41 م

محافظ القليوبية يعلن إنشاء خط تصريف مياه الأمطار بشبرا الخيمة على الطريق الزراعى

الخميس، 24 ديسمبر 2020 05:40 م

محافظ القليوبية يفاجئ موقف سيارات بنها ويحرر 15 محضرا لعدم ارتداء كمامات.. صور

الخميس، 24 ديسمبر 2020 03:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة