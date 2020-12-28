محافظ القليوبية يتابع جاهزية مستشفيات بنها وكفر شكر لمواجهة كورونا.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر، لدفع الأعمال بها، ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، يرافقه الدكتور سيد مراد مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، حيث بدأها بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع أعمال التطوير بها، ووجه المحافظ لمقاول المشروع سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

كما صرح مسئول المستشفى بإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سرير .

وتفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى، واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى عن إمكانية استعدادات المستشفى فى استقبال حالات الكورونا ، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سرير، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا، ووجه المحافظ بزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبى للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة فى المحافظة وصرح طبى عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحا أن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمى للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة .



جانب من جولة محافظ القليوبية



جولة محافظ القليوبية داخل المستشفيات



محاف القليوبية يتفقد تطوير المستشفيات