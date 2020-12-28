محافظ البحر الأحمر يسلم 24 أسرة شقق ومنازل بديل العشوائيات بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر اليوم الإثنين، تسليم وحدات المرحلة الثانية لبديل العشوائيات بمدينة الغردقة، عبارة عن 24 وحدة سكنية ما بين شقة ومنزل، تسلمها المستحقين من أصحاب المنازل ذات الخطورة الداهمة بمنطقتى " جبل العفش ومجاهد "، بمنطقة الروضة بالغردقة التى قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، موضحاً أن الشقة مساحتها 90 متر، والمنزل مساحته 150 متر، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).

وأكد المحافظ، أن إجمالى الأسر التى تم نقلها على مرحلتين إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة الغردقة 96 أسرة من المستحقين، مشدداً على سرعة الإنتهاء من نقل باقى الأسر المستحقين.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً من قاطنى مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بحى الروضة، لافتاً إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، مشدداً على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.

وسادت فرحة كبيرة بين الأهالى، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية وسط هتافات "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي"، كما وجهوا الشكر للمحافظ لحرصه على التواجد مع المواطنين لتسليمهم الوحدات بنفسه.

بدوره استمع محافظ البحر الأحمر إلى مطالب الأهالي، مؤكداً أنه متواجد بالمحافظة لحل جميع المشاكل وخدمة الأهالي، موضحاً أنه سيتم دراسة مختلف مطالب المواطنين، كما سيتم توفير خط مواصلات ونقطة أمنية بالمنطقة لخدمة الأهالى، كما قام المحافظ بتوزيع 97 بطانية و30 كرتونة مواد غذائية على أبناء المدينة، مقدمة من جمعية الأورمان.

وحضر عملية تسليم الوحدات السكنية بديل العشوائيات اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، واللواء ايهاب رشاد رئيس حى جنوب واللواء أحمد خليل مساعد مدير أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يذكر أن مشروع بديل العشوائيات بالغردقة استهدف بناء 250 منزل ملحق به حوش بمساحة 150متر و600 شقة سكنية بمساحة 90 متر كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة.

قيادات المحافظة خلال عملية نقل الاسر



محافظ البحر الاحمر يشهد عملية نقل السكان للمناطق الجديدة