مجلس مدينة سفاجا يناقش المشروعات المقترح افتتاحها بعيد محافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين، عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، بعقد اجتماع لمناقشة المشروعات المقترح افتتاحها بمناسبة العيد القومى للمحافظة. وناقش سكرتير المدينة خلال الاجتماع عددا من المشاريع بحضور القيادات التنفيذية، منها مدير الإدارة التعليمية والتموين والأزهر والأوقاف والبريد وجميع القيادات التنفيذية بالمدينة.

وأكد سكرتير المدينة فى بيان للوحدة المحلية، أنه يتم العمل وسط تضافر كل الجهود بين جميع الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية والإدارات الخدمية. ومن المنتظر افتتاح لوحة توزيع كهرباء سفاجا، ومبنى الإدارة التعليمية ومسجد سيد الشهداء، كما سوف يتم تفقد عدد من المشروعات منها مبنى إدارة تموين سفاجا وتطوير مجزر سفاجا ومنفذ بيع لتجارة الجملة والمعهد الازهري، وذلك استعدادا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى 22 يناير القادم، مشيرا لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة تزامنا مع الاحتفالات.

وأكد مشاركة المجتمع المدنى والسعى لإبراز ماتحقق من إنجازات مؤخرا، ووجه بضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والأسوار وتزيينها ومراجعة كشافات الإنارة لظهور المدينة بالشكل الجمالى الذى يليق بها.