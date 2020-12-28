مبدعون من أسر شهداء الروضة يعرضون لوحات رسموها للشهداء بمعرض جامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد معرض "فن الأجيال" الذى انطلقت فعالياته اليوم بكلية التربية بجامعة العريش، عرض لرسومات تجسد وجوه لشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين قام برسمها 5 من المبدعين من ابناء قرية الروضة بشمال سيناء وجميعهم من ذوى الشهداء فى حادث مسجد الروضة.

وقال مجدى رزق أحمد، معلم خبير رياضيات بقرية الروضة ، والذى شارك بلوحات المبدعين ممثلا عنهم فى المعرض، انه تم جمع لوحات للموهوبين من ابناء القرية وعرضها ضمن فعالية معرض "فن الأجيال" بكلية التربية بجامعة العريش.

وأضاف أنه أحد المواهب الذى تلقى تعليم فن الرسم فى كبره على يد نجله "محمود" الموهوب بمجال الرسم والذى اصبح فنان بعد محاولات لتذكر صورة شقيقه الذى استشهد فى حادث مسجد الروضة ورسم ملامحه ، وايضا نجله الصغير " احمد " يشارك برسومات إلى جانب فنانتين من بنات قرية الروضة وهن "امانى يوسف"، و"صباح صالح".

وتابع أن الرسومات تنوعت بالقلم الرصاص والألوان المائية وضمت وجوه لشهداء كان لهم دورا فى مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، ومنهم الشهيد البطل أحمد منسى، والشهيد البطل محمد سلمى السواركة ، والشهيد البطل أحمد الخولى ، والشهيد البطل أحمد الكفراوى الذى تحل ذكرى استشهاده فى هذا اليوم .

وأشار إلى أن الرسومات تضمنت وجوه يعشقها أهالي الروضة بينها الشيخ الإمام احمد الطيب شيخ الأزهر الذى كان اسرع من واسوا اسر شهداء قرية الروضة، ولوحات لشخصيات مؤثرة فى المجتمع ونجوم مشاهير فى مختلف الفنون .

أطلقت كلية التربية بجامعة العريش اليوم فعاليات معرض فن الأجيال لعرض فنون وابداعات طلبة الكلية فى مجال الرسم بعرض 150 لوحة، أبدع فى رسمها طلبة من الجامعة وضيوف شرف سمح لهم بعرض إنتاجهم الفنى امام الجمهور.

وافتتح الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش المعرض يرافقه الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية، وعددا من قيادات الجامعة ورموز مجتمعية .

وقال الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المعرض اضافة جديدة لأنشطة الجامعة بهدف إبراز مواهب الطلبة فى مجال الفنون المختلفة وخصوصا إبداع الرسم.

وأضاف أن الفعالية تعد تأكيد على احتضان جامعة العريش وتبنى كافة المواهب وتشجيعها على الظهور بشكل مناسب للمجتمع.

وأشار الدكتور رفعت عزوز عميد كلية التربية بالعريش، إلى أن المعرض هو تأكيد على توجه الدولة وهدفها أن يتم تقديم كل الدعم لشباب الجامعات والاهتمام بمواهبهم وإبداعاتهم .

وتابع أنه تم تخصيص موقع مناسب للمعرض ،خلاله أتيحت الفرصة للطلبة الموهوبين كلا فى مجاله لعرض انتاجهم، وخصص جانب من المعرض لضيوف الشرف وهى اسرة من قرية الروضة من ذوى الشهداء، موهوبين فى مجال الرسم لعرض انتاجهم المميز من اللوحات .

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر منسق المعرض ومنظمة، إن المشاركين هم أجيال مختلفة لذلك سمى المعرض فن الأجيال بهدف الدمج بين طلبة موهوبين وضيوف شرف من المراحل السنية المختلفة بينهم طفل فى المرحلة الابتدائية ومبدعة بالمرحلة الإعدادية، ومشارك أحد المعلمين من قرية الروضة من ذوى الشهداء إلى جانب الشباب طلبة الجامعة.

وأشار إلى أن فكرة المعرض انطلقت من مركز خدمة المجتمع بكلية التربية، لخدمة المجتمع من المبدعين بالتسويق لهم من خلال الجامعة لافتا إلى أن العارضين 5 طلبة من الجامعة واسرة ضمت 5 مبدعين من ابناء قرية الروضة من ذوى الشهداء الموهوبين جميعهم فى مجال الرسم، وبلغ عدد اللوحات تخطى 150 لوحة جمعت فنون الرسم بقلم الرصاص والألوان المائية وعرضت وجوه لشخصيات الشهداء ورموز المجتمع وفنون منوعة .

وتابع أن رسالة المعرض من شمال سيناء ان "سيناء إبداع بأهلها" ، لافتا إلى أن المنتظر تواصل الدعم من كل المجتمع للمواهب معربا عن أمله وجود مرسم وقاعات تستقبل وتعرض الفنون لكل المبدعين من خلال مركز متخصص على أرض شمال سيناء .



تجسيد وجوه الشهداء فى لواحت



جانب من ابداعاتهم



جانب من الرسومات