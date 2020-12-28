قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل ألف و594 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 3 حالات أصيبوا خارج البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 106 آلاف و690 إصابة.
وأكد نور هشام، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، أن ألفًا و181 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي 3 أشخاص لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 455 وفاة.
وأوضح أنه يوجد ألف و166 مصابًا في العناية المركزة في الوقت الراهن، بينما يحتاج 53 مريضًا لأجهزة تنفس صناعي.
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