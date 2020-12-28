وأكد نور هشام، حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، أن ألفًا و181 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي 3 أشخاص لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 455 وفاة.

وأوضح أنه يوجد ألف و166 مصابًا في العناية المركزة في الوقت الراهن، بينما يحتاج 53 مريضًا لأجهزة تنفس صناعي.