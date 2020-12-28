لقاح كورونا الصينى فى الطريق إلى تركيا.. احتفاء باستلام أول دفعة خلال ساعات

كتب سمير حسنى

احتفت وسائل الإعلام التركية باقتراب حصول أنقرة على اللقاح الصيني، وعنونت في فيديو بثته أحد أذرعها الإعلامية: "لقاح كورونا في الطريق إلى تركيا".

وبثت وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة التركية مشاهد خاصة من داخل أحد المصانع المنتجة للقاح من قلب الصين، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لنقل أول دفعة من اللقاح إلى تركيا خلال الساعات المقبلة.

كان وزير الصحة التركى، فخر الدين قوجة، قال اليوم الأحد، إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة سينوفاك من الصين إلى تركيا تأجل "ليوم أو يومين" بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى جمارك بكين.

واتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك الذى تنتجه شركة سينوفاك، وكانت بانتظار تسلم أول ثلاثة ملايين جرعة غدا الاثنين.

كما ستشترى 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذى طورته شركتا بيونتيك وفايزر، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.