لحظة تفجير 3 مداخن خرسانية عملاقة فى محطة طاقة بأمريكا.. فيديو

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات فيديو لحظة تفجير وانهيار 3 مداخن خرسانية شاهقة الارتفاع فى محطة طاقة بولاية أريزونا الأمريكية، وأعادت قناة "On Demand News" على "يوتيوب" نشر فيديو للمداخن الثلاث وهى تنهار، مشيرة إلى أنه يبلغ ارتفاعها 236 مترا وتقع فى إحدى أكبر محطات الطاقة التى تعمل بالفحم في الغرب الأمريكى، وفق سبوتنيك.

محطة الطاقة بولاية أريزونا الأمريكية أغلقت العام الماضى، حيث أصبح الغاز الطبيعى بديلاً أرخص لتلبية احتياجات الطاقة فى المنطقة، وذلك بعد أن طالب دعاة حماية البيئة بإغلاق المحطة لاعتمادها على الوقود الأحفورى وكميات كبيرة من المياه، حيث تحرق نحو 24 ألف طن من الفحم يوميا منذ ما يقرب من 50 عاما.



صور انفجار المداخن العملاقة

وفى وقت سابق، قامت السلطات المحلية بمدينة ديترويت الأمريكية بتفجير محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عمرها 100 عام، وذلك من خلال تفجيرها عن بعد، وذكر موقع روسيا اليوم أنه تم تشغيل المحطة التي عملت بالفحم في البداية، عام 1915، وقد أغلقت عام 2008.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه سيتم استخدام أراضي المحطة كموقف لسيارات الدفع الرباعى المنتجة فى مصنع "فيات كرايسلر" المجاور.

وفى انهيار آخر، أظهرت لقطات جوية لحظة انهيار تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو في بورتوريكو بالولايات المتحدة، الذي كان يصنف على أنه الأكبر فى العالم حتى عام 2016 عندما بدأت الصين في تشغيل تلسكوب أكبر حجمًا، ونقلت مشاهد جوية من زوايا مختلفة من لحظة انهيار التلسكوب الضخم أرضا، دون معرفة السبب الرئيسى فى سقوط تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو.

وانهار تلسكوب راديوى فى مرصد أريسيبو في بورتوريكو، حيث كان يصنف على أنه الأكبر فى العالم حتى عام 2016 عندما بدأت الصين فى تشغيل تلسكوب أكبر حجمًا، ويجرى تحقيق لمعرفة سبب الانهيار.