فض وغلق سوق المواشى بقرية كفر المبروك ببسيون فى الغربية.. صور

الغربية - مصطفى عادل

نفذ مجلس مدينة بسيون بمحافظة الغربية برئاسه مني صالح رئيس المدينة، حملة مكبرة لغلق الأسواق اليومية وأسواق المواشى بقرى المركز طبقا لقرار محافظ الغربية لمنع إقامة الأسواق كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة بسيون بلاغا بإقامة سوق المواشي بقرية كفر المبروك التابعة للوحدة المحلية لقرية صالحجر،انتقلت قوة من مجلس المدينة وتم فض وغلق سوق المواشى، وصرف تجار المواشي وتحذيرهم من إقامة السوق خلال الفترة المقبلة.

من ناحية آخرى أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، عن غلق 1183 منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر بنطاق المحافظة بواقع 267 محل، و18 سوق، و100 مطعم، و165 مقهى، و145 ورشة و 488 منشأة أخرى ، كما أعلن المحافظ عن غلق وتشميع 350 مركزاً للدروس الخصوصية فى كافة أرجاء المحافظة خلال 5 أيام.

يأتى ذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمنع للتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة للورش والمحال والمقاهى والأسواق.