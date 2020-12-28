اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:14 م
خالد صلاح
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فرنسا تسجل 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:08 م
فرنسا تسجل 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
(رويترز)

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 سجلت وزارة الصحة الفرنسية 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 8822 إصابة أمس الأحد و3093 حالة عدوى يوم السبت.

 

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الوزراء الوضع المتعلق بالجائحة يوم الأربعاء، حيث يثير ارتفاع آخر في معدلات الإصابة مخاوف من فرض العزل العام للمرة الثالثة.

 

وذكرت الوزارة اليوم الاثنين أنها سجلت 363 وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 63109.

 

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونين و562646 إصابة وذلك في خامس أكبر حصيلة إصابات بالعالم.

 

 

 


فرنسا

ماكرون

باريس

فيروس كورونا

وباء كورونا

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