فاينانشيال تايمز: تركيا تشدد قبضتها على المجتمع المدنى بقانون جديد

كتبت ريم عبد الحميد

انتقدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ، تشديد تركيا سيطرتها على منظمات المجتمع المدنى، وذلك بعد صدور تشريع يسمح لوزير الداخلية بوقف نشاط المنظمات المدنية، وذلك بموجب اتهامات غامضة بالإرهاب.

وقالت الصحيفة ، إن تركيا مررت قانون يوسع سيطرة الحكومة على المجتمع المدنى، وهى الخطوة الى يقول النشطاء الحقوقيون إنها يمكن أن تؤدى إلى إغلاق المنظمات الأهلية، وتقضى على ما تبقى من معارضة فى البلاد ، ونقلت الجريدة عن طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية فى تركيا، قوله : " إن هذا القانون يمنح وزير الداخلية سلطة لإغلاق أى منظمة يريدها دون فرصة للاستئناف ضد قراره ، ويرفع إمكانية القضاء على كل المنظمات الحقوقية فى تركيا.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن أكثر من 500 ألف شخص فى تركيا يواجهون إجراءات قانونية على صلة بمحاولة - الانقلاب المزعومة - على أردوغان فى عام 2016، ولا يزال آلاف الصحفيين والمحامين وسياسيو المعارضة فى السجن بتهم تتعلق بالإرهاب. وتم إغلاق المئات من المنظمات غير الحقوقية خلال حكم طوارئ الذى أصدره أردوغان بعد عام 2016 .