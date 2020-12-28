اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:20 م
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غلق 18مركزا للدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:02 م
غلق 18مركزا للدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير قامت بشن حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق لعدد 18  مركز من مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة التي تعمل بدون ترخيص وتزاول نشاط بالمخالفة وتم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم  لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم ،محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، مضيفا أن من يقوم بفض الجمع ( الشمع ) الأحمر سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة  في هذا الشأن حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العامة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19.

 

 

 


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