غلق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

شنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، حملة على سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بنطاق الحى للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب.

ورافق رئيس حى غرب المنصورة، محمد أنور نائب رئيس الحى، والفريق المعاون المشكل من أحمد سمير مدير إدارة البيئة، وأحمد عبادة مدير المتابعة الميدانية، ورضا الشربينى مسئول الشئون القانونية بحى غرب، ومندوب من مديرية التربية والتعليم.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بمنطقة شارع الجمهورية والمشاية السفلية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفته لتعليمات رئاسة الوزراء المصرية.

وفى ذات السياق ناشد رئيس حى غرب المنصورة كافة المعلمين والمعلمات بالتوقف فوراً عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها .

في سياق آخر، قام فريق مراقبة الأغذية بمدبرية الصحة بالدقهلية بالمرور على عدة منشآت( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) ، للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد وذلك استعدادا لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد ، حيث تم المرور اليوم على عدد 9منشآت غذائية (مطاعم وكافيهات) بمنطقة المشاية وقناة السويس بمدينة المنصورة حيث تم اعدام 136 كيلو اغذية مختلفه من فراخ ولحم مفروم مطهى ولحوم نيئة متغيرة الخواص وبدون بيانات و80 لتر زيت طعام محروق وتلاحظ ان 7 منها تدار بدون ترخيص ، وتم تحرير حوالي 9 محاضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات ،

كما تم سحب 16 عينة مطهية وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية كما تم المرور على مصنع مخللات بمركز شربين، وأسفر المرور عن ضبط 52 خزان زنة الخزان حوالي 700 كيلو تقريبا مخلل جزر ولفت للتغير في الخواص الطبيعية ووجود عفن وبدون بيانات.

كما تم ضبط 210 كيلو شمر مطحون في سوق ستوتة بالمنصورة عبارة عن 7 شيكارة زنة الشيكارة 30 كيلوجرام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وتحرير محاضر غلق للمخالفين.