عبور 17 مليون مركبة على كوبري النصر العائم بقناة السويس فى 4سنوات.. صور

وفي مثل هذا اليوم وتحديدًا في 28 ديمسبر عام 2016، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح أحد أهم هذه الكباري العائمة، وهو كوبري النصر العائم بقطاع بورسعيد، والذي يعد أول كوبري عائم من نوعة يربط ضفتي قناة السويس بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وتم تحديد موقع الكوبري جنوب ميناء بورسعيد بالكيلومتر4.130، ويبلغ الطول الإجمالي للجزء المعدني للكوبري بدون المراسي 424 متر بوزن 2600 طن.

منذ تشغيله، نجح كوبري النصر في تخفيف الضغط على مرفق المعديات، وتكفى الإشارة إلى أن متوسط العبور اليومي للكوبري يبلغ 12 ألف و400 سيارة يوميًا، وذلك على مدار 16 ساعة تشغيل للكوبري، لتصل إجمالي المركبات العابرة للكوبري منذ افتتاحه وحتى الآن 17 مليون و 856 ألف مركبة.

وتسهيلا على المواطنين، وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة، قامت إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة بإصدار تطبيق هاتفي مخصص لكوبري النصر العائم، يوضح وبصورة فورية حالة الكوبري وهل يسمح باستقبال المركبات أم مغلق للظروف الملاحية، وغير ذلك من الرسائل الهامة التي يقدمها التطبيق لنحو 90 ألف مستخدم قاموا بالفعل بتحميل التطبيق على هواتفهم، من بينهم مايزيد عن 55 ألف مستخدم متفاعل بنظام الـ IOS لهواتف الآي فون ونظام الأندرويد.