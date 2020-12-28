اليوم السابع
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طفرة فى تطوير الطرق بأسوان.. محور جديد يحقق سيولة مرورية بين جنوب وشرق المحافظة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:00 ص
طفرة فى تطوير الطرق بأسوان.. محور جديد يحقق سيولة مرورية بين جنوب وشرق المحافظة
أسوان - صلاح المسن

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تشهد محافظة أسوان طفرة غير مسبوقة فى أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور للمواطنين والسيارات وحركة النقل بين كافة أنحاء المدينة الساحرة، حيث تجرى أعمال عديدة ومتنوعة فى أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة، منها أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق البديل لطريق السادات بداية من فيلة / الشلال / المحمودية، بمدينة أسوان، وستشمل أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق البديل لطريق السادات إنهاء أعمال البنية التحتية والرصف والإنارة.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإسراع فى أعمال التطوير لهذا الطريق الحيوى والذى سيساهم فى فتح محور جديد لتحقيق السيولة فى الحركة المرورية بين جنوب وشرق المدينة، حيث يقوم حالياً جهاز التعمير لجنوب الصعيد برصف وإعادة كفاءة هذا الطريق بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنيه.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى عرض موقف خط الطرد بقطر 200 مللى، وبطول 2 كيلومتر، مشددا على ضرورة قيام الجهة المنفذة بتوفير وسائل الأمان والسلامة المهنية لحماية المركبات والسيارات المترددة على الطريق بإشارات ضوئية وفسفورية، موضحا أن الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى "كلابشة / نصر النوبة" بطول 12 كم بتكلفة تقديرية تصل لنحو 135 مليون جنيه، والمقرر نهوه فى منتصف 2021 ليعقب ذلك البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لطريق "نصر النوبة / بلانة" نحو 22 كم .

وكشف اللواء أشرف عطية، أن الأعمال بهذا الطريق تشمل تركيب 3200 مصد حديدى امتداد ترعة وادى العرب لمعالجة عيوب تسرب المياه والتى كانت تتسبب فى حدوث هبوط بالطريق الرئيسى، فيما تتضمن الأعمال أيضاً تركيب محول كهربائى بقدرة 200 ك وات ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لاستكمال أعمال الإنارة فى المسافة من وادى العرب وحتى مدخل نصر النوبة حيث تم إنارة المسافة من كلابشة إلى قورتة.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطرق بالمدن والقرى طبقاً للإحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث ولاسيما أنه سيراعى مع تنفيذ أعمال الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة.

وصرح المهندس محمد فتحى، مدير عام الطرق بمحافظة أسوان، أنه فى إطار تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس محمد فتحى، على أن هذه المرحلة تأتى ضمن 3,5 كيلومتر مخطط رصفها بتكلفة 13,3 مليون جنيه، وذلك عقب إنتهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات البنية الأساسية، لافتا إلى أنه جارى أيضاً تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للعديد من الطرق من خطة المحافظة الرئيسية بإجمالى 68 مليون جنيه، حيث تم إعطاء الأولوية فيها للطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة وخاصة تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق أبرزها مطلع الصداقة الجديدة والخان والسادات وفيله / الشلال، بالإضافة إلى طرق أخرى بمدن كوم أمبو وإدفو والرديسية والبصيلية،

وأضاف مدير عام الطرق بمحافظة أسوان، أن هناك توجيهات مشددة بتنفيذ مشروعات الطرق الجارية بالجودة المطلوبة بداية من عملية كشط ورفع الأسفلت القديم مع الإلتزام بسمك التربة الزلطية ثم طبقات الأسفلت الجديد طبقاً للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن عملية تسليم هذه المشروعات تتم من خلال لجنة هندسية وعلمية متخصصة ثم يتم مراجعة الجهات الرقابية وأخذ عينات من الطرق الجديدة التى تم رصفه.

أعمال-الرصف5
 
تركيب-3200-مصد-حديدي-بإمتداد-ترعة-وادى-العرب
 
تنفيذ-مشروعات-الطرق-الجارية-بالجودة-المطلوبة-4
 
رفع-كفاءة-عدد-من-الطرق-فى-أسوان
 
رفع-كفاءة-ورصف-الطريق-الدائرى-نصر-النوبة--(3)
 
طبقاً-للمواصفات-القياسية-
 
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