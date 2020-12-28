شكوى من انقطاع الكهرباء والمياه فى قرية 6 بحر البقر.. والمدينة تستجيب

أحمد جمال الدين - إيمان مهنى

أرسل القارئ إسماعيل عبد المنعم إبراهيم، المقيم فى قرية 6 بحر البقر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتتضر فيها من من إنقطاع المياه والكهرباء بشكل مستمر والتى تعلى معاناة سكان القرية مع العظش والظلام لافتا فى شكواه إلى تقديم العديد من الشكاوى لمحافظة الشرقية ولكن لم يتم الإستجابة .

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من جانبه قال سامي معجل رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، لـ "اليوم السابع"، أن لوحة التوزيع بالقرية تعرضت لعطل خلال الأيام الماضية، على الفور تمت المتابعة مع شبكة كهرباء الحسينية حتى تم إصلاح العطل وانتظام التيار الكهربائي.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".