سلبية 15 عينة تحليل مواد مخدرة تم سحبها من سائقين فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة مرور سوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة العميد سيد نفادى، مدير إدارة المرور، حملة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية للحد من الحوادث، حيث تم سحب عينات عشوائية من السائقين بإجمالى 15 عينة مخدرات، أسفرت عن سلبية كافة العينات التي تم إجراء التحاليل لها.

جاءت الحملة فى إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وما تم التوجيه به من تكثيف الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 402 مخالفات مرورية، وتم سحب العينات العشوائية للسائقين على الطرق بإجمالى 15 عينة، حيث أسفرت نتائج التحاليل عن سلبية كافة العينات تم التحفظ على السائقين والسيارات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتمت إحالة السائقين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال حجز السيارات والدراجات النارية، تم حجز عدد من المركبات لمخالفة بعضها خطوط السير وعدم وجود لوحات معدنية للبعض الآخر، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين وجار الاستمرار فى القيام بحملات على كافة الطرق السريعة الزراعية والصحراوية بنطاق المحافظة.