ساحة الطيب بالأقصر تقرر عدم استقبال زائرين لمدة 3 أسابيع لحماية الجميع من عدوى كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت ساحة الشيخ الطيب، بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، عدم استقبال الساحة لزائرين على مدار الـ3 أسابيع المقبلة لحماية الجميع من العدوى بفيروس كورونا المستجد لحماية الجميع، مؤكدة أن ذلك يأتى حرصاً على سلامة كافة الزائرين ومحبين آل الطيب وأبناء الشيخ.

ومن جانبه أعلن فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، فى بيان عبر وسائل التواصل الإجتماعى، أنه نظراً لانتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا، ونظراً لتزايد اعداد المصابين فقد تقرر عدم استقبال الساحة للزائرين لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، وذلك حرصاً منه على سلامة الزائرين، وتم التنبيه والتشديد على جميع المحبين بإبلاغ كافة أهالى الأقصر على عدم استقبال أى زائرين لمدة ثلاثة أسابيع.

وكانت قد أهابت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بالتباعد الاجتماعى، حيث أن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بتوخى الحذر الشديد لمنع الاصابة وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وناشدت مديرية الصحة، كافة المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى فى حالة ظهور الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، أنه تعمل مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، حيث إن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروسكورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصى، مستشفى القرنة المركزى، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

وحددت وزارة الصحة، 4 مستشفيات آخرى بمحافظة الأقصر مؤخراً، ضمن خريطة المستشفيات المخصصة لخدمة حالات كورونا، والتى تشمل مايلى: (مستشفى الأقصر العام – مستشفى حميات الأقصر – مستشفى صدر إسنا – مستشفى القرنة المركزى).