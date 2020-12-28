اليوم السابع
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ردود غاضبة فى فلسطين بعد نشر فيديو حفل موسيقى داخل مسجد مقام النبى موسى

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 03:29 م
ردود غاضبة فى فلسطين بعد نشر فيديو حفل موسيقى داخل مسجد مقام النبى موسى مقام النبى موسى
كتبت: هناء أبو العز

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قررت الحكومة الفلسطينية، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى داخل مقام النبى موسى شرق مدينة القدس المحتلة، على أن تبدأ لجنة التحقيق أعمالها مباشرة، فيما طالب ناشطون بإقالة وزيرى الأوقاف والسياحة، وفقًا لموقع رؤيا الإخبارى الفلسطيني.
 
 

وأثارت فيديوهات لحفل صاخب، أقيم ليل السبت والأحد، فى مقام النبى موسى، موجة غضب واستنكار واسع فى صفوف الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتداول ناشطون مقاطع فيديو من الحفل الصاخب الذى جرى فى مقام النبى موسى شرق القدس المحتلة.

 

وظهر فى فيديو متداول، قيام شباب بالرقص على أنغام موسيقى غربية صاخبة، دون أن يظهروا أى احترام للمكانة التى يحظى بها المقام، قبل أن يتدخل شبان فلسطينيون ويقوموا بفض الحفل وطرد المشاركين فيها.

 

ونقل الشبان الذى فضّوا الحفل، عن المشاركين قولهم إنهم حصلوا على موافقة وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحفل، وإن حارس المقام سمح لهم بالدخول ونصب أجهزة مكبرة للصوت.


مقام النبى موسى

اسرائيل

فلسطين

الجيش الاسرائيلي

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