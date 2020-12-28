خروج 8 حالات من مستشفى العديسات بالأقصر بعد التعافى من فيروس كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، اليوم الإثنين، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، عن خروج 8 حالات جديدة عقب تعافيهم من فيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي .

وأوضح الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، أن المستشفى سجلت 8 حالات تعافى وخروج لحالات كورونا خلال يومين، ليصل عدد إجمالي الحالات التي خرجت خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا 96 حالة تعافي منذ بداية شهر نوفمبر الماضي .

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل، جميع المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60٪، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

وكانت مستشفى العديسات للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، قد استقبلت أمس الأحد، حالة لطفل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر سنة ونصف، وتم إيداعه غرفة الرعاية المركزة لمتابعة حالته الصحية لحين تحسنه وشفاؤه من الفيروس، حيث أنه أول طفل يصل للمستشفى منذ نهاية الموجة الأولى من كورونا مطلع العام الجارى، وذلك حسبما ذكر مصدر طبى بصحة الأقصر، حيث أن البداية كانت باستقبال مستشفى العديسات للعزل الصحي لحالات كورونا بقيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، للطفل "م.أ" يبلغ من العمر سنة ونصف برفقة والدته التى طلبت مرافقته لحين شفاؤه من الفيروس، وتم تكليف الدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة الطفل برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين شفاؤه من كورونا.



خروج 8 حالات تعافي من فيروس كورونا بمستشفى العديسات



سيلفى لحظة خروج 8 حالات تعافى من كورونا