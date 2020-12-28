خروج ودخول 9115 شاحنة من وإلى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 10 سفن، وغادرت 12 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 25 سفينه منها 3 سفن حاويات، و3 سفن بترول، و 16 سفينة بضائع عامة، و 3 سفن مخطاف داخلي.

وتم دخول وخروج 9115 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء 2 قطار بإجمالى 50 عربة محملين ب 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى دمياط.

ويجرى تفريغ ثلاث سفن محملة بالقمح بإجمالى 176 ألف طن قادمة من روسيا، ويجرى تفريغ السفينة Apart Lyra على متنها 30 ألف طن خردة قادمة من روسيا.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.