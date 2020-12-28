اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج ودخول 9115 شاحنة من وإلى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:50 م
خروج ودخول 9115 شاحنة من وإلى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 10 سفن، وغادرت 12 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة 25 سفينه منها 3 سفن حاويات، و3 سفن بترول، و 16 سفينة بضائع عامة، و 3 سفن مخطاف داخلي.

وتم دخول وخروج 9115 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء 2 قطار بإجمالى 50 عربة محملين ب 50 حاوية 40 قدم متجهين إلى دمياط.

ويجرى تفريغ ثلاث سفن محملة بالقمح بإجمالى 176 ألف طن قادمة من روسيا، ويجرى تفريغ السفينة Apart Lyra على متنها 30 ألف طن خردة قادمة من روسيا.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع فى الميناء.

 


محافظه الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

حركه السفن

نشاط السفن

الحركه في ميناء الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة