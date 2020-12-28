تنمية المشروعات بالإسماعيلية: مولنا 2184 مشروعًا بـ 81.5 مليون جنيه فى 2020

قال محمد عبد الشافى درغام، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، إن جهاز المشروعات، نجح خلال عام 2020، وتحديدًا حتى شهر نهاية سبتمبر من تمويل 2184 مشروع بإجمالي 81.5 مليون جنيه، منهم 29 مليون جنيه تمويل من البنوك و26 مليون تمويل مباشر و26.5 مليون جنيه تمويل مشروعات متناهية، وفرت 3507 فرصة عمل.

أضاف، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى المشروعات التى مولها الجهاز بالإسماعيلية منذ عام 1992 وحتى سبتمبر 2020 بلغ حوالى 22.113 مشروع صغير ومتناهي الصغر، بإجمالى تمويلات كقروض بلغت 583.4 مليون جنيه وفرت 52.252 فرصة عمل.

وأكد "درغام"، أن الخدمات المالية التى تم تقديمها خلال عام 2020، شملت دعم 658 مشروع من البنوك بـ 29 مليون جنيه وفرت 852 فرصة عمل، وتمويل 1401 مشروع من الجمعيات بـ 26.5 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل، وتمويل مباشر لـ 135 مشروع بـ 26 مليون جنيه وفرت 496 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الجهاز قدم خلال هذا العام خدمات غير مالية شملت إقامة 17 دورة للتدريب، و68 طلب تسويق لموردين حكوميين وإقامة 5 معارض داخل مصر ومعرض خارج مصر فى دبى، وتقديم عدة خدمات من خلال خدمة الشباك الواحد، منها 199 رخصة دائمة و3 سجلات تجارية و5 بطاقات ضريبية و206 رقم منشأة.

وتابع، محمد عبد الشافى درغام، أنه عقب حصول الشاب على التمويل، بيتم عمل متابعة خلال أول 90 يوم من حصوله على التمويل للتأكد من استخدامه التمويل فى النشاط وبعد ذلك يوجد متابعة سنويًا للمشروع، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات شهادة قوية للجهاز، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات يقدم نوعين من الخدمات هما خدمات مالية وخدمات غير مالية، والمالية هى إتاحة القروض للمشروعات سواء المشروعات متناهية الصغر أو أو المتوسطة، أما الخدمات الغير مالية فهى تتمثل فى تدريب الشباب على كيفية التفكير فى مشروعات وإدارته وإمساك الدفاتر المالية الخاصة به، بداية من أول فكرة المشروع وحتى وضعه لخطه عمل لتنفيذ المشروع على الطبيعة، بالإضافة إلى أننا بنساعد الشباب فى إخراج الأوراق اللازمة للنشاط مثل البطاقة الضربية والسجل التجارى ورخصة التشغيل من خلال وحدة الشباك الموجودة فى الجهاز، بخلاف أننا بنمنح الشباب نماذج من المشروعات الموجودة لدى الجهاز للإطلاع عليها وفى دراسات جدولة استرشادية للإطلاع عليها ومن خلالها يعرف إزاى ينفذ المشروع بتاعه، بجانب التسويق بالنسبة للمشروعات من خلال الاشتراك فى المعارض سواء كانت فى المحافظة أو خارجها أو خارج الدولة، بالإضافة إلى نماذج تسويقية بيتم توقيع معها بروتوكولات تعاون مثل عمر أفندى وكارفور وخلافة بيتم عرض تلك المنتجات داخل تلك النماذج التسويقية، بجانب توفير خدمة المعلومات عن أماكن المعدات وأسعارها وإتاحه عرض منتجاته فى الخارج بجانب خدمة الباركود.

وأشارمدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، إلي أنه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والتى تبدأ من ألف وحتى 50 ألف جنيه بيتم تمويلها من خلال جمعيات أهلية والبنوك مثل بنك مصر والقاهرة، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، التى تستلزم تمويل أكثر من ذلك وبتكون من خلال الجهاز مباشرة أو من خلال العقود الموقعة مع البنوك "الأهلى والتنمية المصرى والتعمير والإسكان.

وأكد "درغام"، أن الشروط المطلوبة من العميل للحصول على قرض من الجهاز، هو أن يكون يجيد القراءة والكتابة ولأنه يكون مقيم داخل محافظة الإسماعيلية، والانتهاء من التجنيد بالنسبة للشباب الذى نهى دراسته، ويكون عنده خبرة بسيطة عن المشروع المراد تمويله، وجميع المشروعات بيتم تمويلها من خلال الجهاز سواء كانت تجارية أو خدمية أو أنشطة زراعية سواء لم تخالف القوانين خاصة قانون البيئة.