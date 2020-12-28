تفاصيل لقاء محافظ أسيوط بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ الجدد

أسيوط فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللقاء الأول بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ الجدد بديوان عام المحافظة للتعارف بالمجلس التنفيذى للمحافظة والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة وجميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة فى إطار التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء البرلمان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ الجدد، متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق صالح مواطنى المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءًا للمصلحة العامة، كما توجه المحافظ بالتحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة، مثمنَا دورهم الفعال وحرص المحافظة على فتح باب التواصل والتعاون معهم لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسيوطي.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - بعض الملفات الهامة للمحافظة والخطط المستقبلية والأعمال التى تتم على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والرصف ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إضافة للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ أسيوط، أن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذى والشعبى لاستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية فى المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءًا للمصلحة العامة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذى يلبى تطلعات وطموحات المواطنين لافتا أن المحافظة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة مسيرة الخير والانتماء للوطن.

وأكد اللواء عصام سعد، أن مكتبه مفتوح للجميع لخدمة أبناء المحافظة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع أعضاء المجلسين لتنفيذ جولات ميدانية مشتركة بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات فضلا عن عقد اجتماعات دورية معهم بحضور رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات والجهات المعنية لعرض احتياجات ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لبعض الملفات التى تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات وتحديد القضايا الهامة والملحة للمحافظة لتكون من ضمنن أولوياتهم.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ أسيوط والذى سيكون بداية مبشرة لفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع إحتياجات الشارع الأسيوطى وطموحاته خلال الفترة القادمة لافتين إلى أن أهم القضايا التى ستتصدر اهتمامتهم هى الملفات التى تمس حياة المواطن وتحسين أحواله وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا وجنى ثمار الإصلاح مشيرين إلى التنسيق التام والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ لاكتمال أركان العملية الديمقراطية.