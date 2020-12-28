تعليم قنا تلغى احتفال اليوم العالمى للغة العربية تجنبا لانتشار فيروس كورونا

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الإثنين، إلغاء احتفالية اليوم العالمى للغة العربية المقرر إقامتها الأربعاء بقاعة المديرية، وذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا والتى نصت على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، بحسب الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعدت لاحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية حددت لها أمس الأحد وتم تأجيلها ليوم الأربعاء بعد غدا، نظرا لعقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا ومديرى العموم لدراسة آلية تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بشأن الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وفى نفس السياق أعلن حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إلغاء الاحتفال باليوم العالمى للمسن المزمع إقامته غدا الثلاثاء، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بإلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات تجنبا لانتشار فيروس كورونا فى موجته الثانية.