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بوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع السورية ومكافحة كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:12 م
بوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع السورية ومكافحة كورونا بوتين ونتنياهو
كتب أحمد عرفة

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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا والتعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت الرئاسة الروسية، إن كل من بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية تطرقا فيها إلى القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة، مؤكدان تصميمهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضافت الرئاسة السورية، أن المكالمة تم خلالها بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سوريا وتبادل بوتين ونتنياهو التهانئ بمناسبة أعياد رأس السنة واتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

 


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