بسبب كورونا.. بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية تعتذر عن استقبال المهنئين بالأعياد

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت بطريركية الآقباط الآرثوذكس بالإسكندرية، بياناً اعتذرت فية عن استقبال التهنئة بالأعياد القادمة، خلال شهر يناير القادم، وذلك بسبب الظروف الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم ويشفى كل مريض.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أصدرت تعليمات هامة بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، وقالت فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفى ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية، وهما "إيبارشية البابا" اعتبارًا من اليوم وحتى 31 يناير.

وجاءت التعليمات كالتالي..

1 - يقام قداسا عيدى الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخص.

2 - يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.

3 - تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

4 - تقام صلوات الأكاليل (بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرتى العروسين.

5 - إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن.

6 - تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

7 - يسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط (4 أفراد).

8 - تعليق الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.

9 - يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

10 - يلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

وبالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحى بالإيبارشية من إجراءات، مضيفة:" نصلى لكى يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة".