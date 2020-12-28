بايدن: أواجه 4 أزمات تاريخية فى آن واحد ولا يوجد وقت نضيعه فى يناير

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، أن الولايات المتحدة تواجه 4 أزمات فى وقت واحد بداية من أزمة فيروس كورونا ومرورا بالوضع الاقتصادي وتغير المناخ ثم مواجهة العنصرية، وغرد بايدن على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "من COVID-19 والاقتصاد إلى تغير المناخ والعدالة العرقية - تواجه أمتنا أربع أزمات تاريخية فى آن واحد".



بايدن على تويتر

وأضاف جو بايدن، فى رسالته أنه مع حلول شهر يناير القادم، لن يكون هناك وقت يضيعونه، قائلا، "لهذا السبب نجتهد أنا وفريق فى العمل للاستعداد لاتخاذ مزيد من الاجراءات في اليوم الأول".

وكان طبيب البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، قد صرح بأن الولايات المتحدة تتجه نحو أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، حيث يرى الأمريكيون آثار تحركات السفر فى العطلات.

وقال فاوتشي، عضو فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا للرئيس ترامب، إنه يتفق مع تحذير الرئيس المنتخب جو بايدن من أنه من المتوقع أن ترتفع الحالات نتيجة تجمع العائلات في موسم العطلات.

وأضاف فاوتشى: "نظرًا لأننا انتقلنا من أواخر الخريف إلى أوائل الشتاء ، فإن الأرقام مقلقة حقًا"، وتابع قبل أن يضيف لقاءات عيد الميلاد: "مع وجود أكثر من 120 ألفًا فى المستشفى، نحن حقًا فى مرحلة حرجة.. على الرغم من أننا ننصح بغير ذلك، الا انه سيحدث".

وتوقع أنه مع توزيع لقاحات كورونا من شركة فايزر ومودرنا في الأشهر المقبلة، يجب أن يرى خبراء الصحة الأمريكيون أن عموم السكان يصلون إلى مناعة قطيع كبيرة بحلول نهاية الصيف المقبل.

جاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تعليقات بايدن على الوباء خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضى، وفى ذلك الوقت حث بايدن الأمريكيين على البقاء يقظين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الأخرى خلال عطلة عيد الميلاد لوقف انتشار فيروس كورونا.