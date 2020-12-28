"بابا نويل" يجوب الشرقية للترويج للمحافظة سياحيًا.. فيديو وصور

الشرقية - فتحية الديب

قام مجموعة من الشباب بمحافظة الشرقية، بتصوير العديد من الأماكن بمراكز محافظة الشرقية ، وتقديمها فى فيديو لأهالى المحافظة بمناسبة رأس السنة الجديدة ، وقام أحد الشباب فى الفيديو بإرتداء ملابس بابا نويل وجاب العديد من مدن المحافظة لتقديم التهنئة للأهالى ، فى أجواء مبهجة ، والترويج للمحافظة من الناحية السياحية والزراعية.

وقال محمد البرجى، 22 سنة من أبناء مدينة أبوحماد بالشرقية، صاحب فكرة الفيديو، إنه قام بإخراج الفيديو وعاونه فريق من أصدقاء هم فارس قطرية، مغنى الراب، وقام بالتمثيل محمد السيد، وأحمد عزت، وعفاف أحمد عزت، وأحمد عصفر، و الهدف منه تصويره هو محاولة أعضاء الفريق تقديم صورة مبهجة عن محافظة الشرقية، والترويج لها من الناحية الزراعية والسياحية، وعرض العديد من المناظر ذات الطبيعة الخلابة التى تتميز بها المحافظة، فضلا عن الصفات التى يتميز بها أهلها من الطيبة والكرم.

وتابع مخرج الفيديو، إن مدة التصوير استغرقت 20 يوم، وبتكلفة مالية 7000 جنيه وتم تصوير المشاهد بمراكز الزقازيق وأبوحماد والقرين وغيرها من المراكز، وكل هدفه هو تقديم الفرحة ورسم البسمة على وجوه أهالى محافظته.

ومن كلمات الفيديو

لمة وعزوة وجيران ..بلدنا احسن البلدان علشان.. مفيش وسطينا غير كرم حب وامان احسن مكان .. كرمنا ف القلوب وف اللسان اتفضل ياريس اشرب شاى او اتغدى او اى كان دا طبع فينا متأصل قديم ومعروف ومن زمان قلوب بيضاء وصافية تشيكك قرب ياعم لو جعان شرقية ناس عفية لتخونك ولا بتتخان معدنا فضة اصلى وقت شدتك تبان تنزل بلدنا تشوف معاملة بالأصول هتلف لفة ف الزقازيق جمالها مش معقول قومية والفلل ولا الجمعة وشارع فاروق احنا نقدر الغريب قبل القريب تكرم يا زوق ابو حماد بلدنا نحبها وفيها الناس العزاز احنا اصل المجدعة واخدين فيها الف امتياز من اول عيل او راجل حتا العجوز كمان هتخش بينا ساعة كأنك عشرة من زمان احنا عزوة ف بعضنا الناس لهجتنا تحبها فينا حاجات جميلة مشفتهاش بتحسها فاقوس ومنيا القمح وكفر صقر جمبها ازاى انسى القرين اهلى وناسى ف قلبها .. .. اتعلمنا ف تربيتنا ف الشرقية كتير حاجات ف ديرب وأولاد صقر ، و العاشر و القنايات لو فيه غريب بينا ومش يفهم معنى حاجات شينة علاولوة حدانا الفرخة الها وراك سعات، وفينا برضو ناس جميلة وعزوة حلوة ف الحسنية بلبيس مشتول ووههيا وناسنا الحلوة فى الصالحية لو نفسك رايحة للجدعان انزل روح الإبراهيمية بلدنا فيها حاجة حلوة اصلى ومش عادية قعدت الغيطان هنا حلوة مفيش كلام اتعلمنا فيها ازاى تكون طيب راجل تمام اهلى ف مشتول قلولى يبنى شخبط ع الكلام هنقول اصل الرجولة ل ابو كبير نبعت سلام الخير فى طبعنا ووسطنا تحس بأمان قلوبنا عمرانا بخير ومفيش عزيز ينام جعان الطيبة فى الملامح سكنة شكرا بسمة امل فرحت قلوب كتير ورسمة بهجة ف المكان...



القائمون بتمثيل الفيديو



بابا نويل مع الاهالى