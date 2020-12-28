اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:41 ص
خالد صلاح
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الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:26 ص
الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيودلهى - (أ ش أ):

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سجلت الهند 20 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و207 آلاف و871 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 279 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 147 ألفا و901.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة فى الهند حاليا 277 ألفا و301، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و782 ألفا و669 شخصا.

 

 


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