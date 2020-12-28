اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين تسجل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل زيادة منذ 14 يوليو

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:23 م
الفلبين تسجل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل زيادة منذ 14 يوليو فيروس كورونا
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، في أقل زيادة يومية تسجلها البلاد منذ 14 يوليو الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها الفلبين حتى الآن إلى 470 ألفا و650 حالة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) المحلية في نسختها الإلكترونية.

وذكرت الصحة الفلبينية أن هذا الانخفاض متوقع خلال موسم الأعياد بسبب إغلاق العديد من المعامل الخاصة أبوابها.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 9 آلاف و124 حالة وفاة، فيما لا تزال هناك 22 ألفا و746 حالة إصابة نشطة.

في غضون ذلك، مددت الحكومة الفلبينية الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين، تحسبا للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة هناك، والتي يعتقد أنه أسرع انتشارا، ولم يتم رصدها حتى الآن في الفلبين، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين، التي تشهد ثاني أسوأ تفشي لكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، تستعد لارتفاع عدد الإصابات عقب احتفالات عيد الميلاد.

 

 

 


فيروس كورونا

كورونا

الفلبين

مانيلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 445 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:18 م

بوتين يبحث مع نتنياهو الأوضاع السورية ومكافحة كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:12 م

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتى وإيفرتون بسبب إصابات كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:08 م

بايدن يلجأ لـ "قانون الإنتاج الدفاعي" بعد التنصيب لدعم لقاحات كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:07 م

كورونا حول العالم.. وزارة الصحة السعودية تعلن 119 إصابة جديدة.. وسويسرا تسجل 10087 حالة جديدة.. والعراق يسجل 931 إصابة و11 حالة وفاة.. ونيجيريا تفرض تدابير احترازية جديدة لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد 19

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة