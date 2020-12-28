الفلبين تسجل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل زيادة منذ 14 يوليو

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، في أقل زيادة يومية تسجلها البلاد منذ 14 يوليو الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها الفلبين حتى الآن إلى 470 ألفا و650 حالة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) المحلية في نسختها الإلكترونية.

وذكرت الصحة الفلبينية أن هذا الانخفاض متوقع خلال موسم الأعياد بسبب إغلاق العديد من المعامل الخاصة أبوابها.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 9 آلاف و124 حالة وفاة، فيما لا تزال هناك 22 ألفا و746 حالة إصابة نشطة.

في غضون ذلك، مددت الحكومة الفلبينية الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين، تحسبا للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة هناك، والتي يعتقد أنه أسرع انتشارا، ولم يتم رصدها حتى الآن في الفلبين، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين، التي تشهد ثاني أسوأ تفشي لكوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، تستعد لارتفاع عدد الإصابات عقب احتفالات عيد الميلاد.