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العربية: عودة الهدوء للمناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:35 م
العربية: عودة الهدوء للمناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا الجيش السودانى
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عودة الهدوء للمناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وفى وقت سابق استعرض مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع عقده مساء اليوم الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور كافة أعضائه، الأوضاع على الحدود الشرقية (مع إثيوبيا).

وقالت الناطق الرسمي بإسم المجلس مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الأوضاع على الحدود الشرقية، حيث اطمأن على المعنويات العالية لجنود القوات المسلحة البواسل الذين يزودون عن سيادة الوطن.

 

 

 


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