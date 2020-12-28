اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تطلق صاروخا يحمل قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:56 ص
الصين تطلق صاروخا يحمل قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية صاروخ فضائى
كتب وكالات

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أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين .

 

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، أُطلق القمر الصناعى (ياوجان-33) على متن صاروخ (لونج مارش-4 سي) ودخل المدار المخطط له بنجاح. وكانت هذه هى الرحلة رقم 357 لسلسلة الصواريخ الحاملة (لونج مارش)، كما أرسلت المهمة قمرا صناعيا لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانوية إلى المدار.

 

وسيجرى استخدام القمرين الصناعيين لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها.

 

 


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