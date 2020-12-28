اليوم السابع
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الصحة اللبنانية تعلن الحصول على لقاح فايزر المضاد لكورونا منتصف فبراير

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:00 ص
الصحة اللبنانية تعلن الحصول على لقاح فايزر المضاد لكورونا منتصف فبراير لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن "لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا استحوذ على موافقة اللجنة العلمية فى الوزارة، مشيرة إلى أن لبنان سيحصل على اللقاح فى منتصف فبراير المقبل، بحسب "روسيا اليوم".

 

وفى بيان لها، أوضحت الوزارة أنه "بناء على المعطيات التى توافرت لديها ومن أهمها الفعالية واعتماد اللقاح من قبل مرجعيات عالمية، وهى الأساس فى تسجيل واعتماد أى دواء فى لبنان، تم اختيار لقاح فايزر الذى استوفى تلك الضوابط واستحصل على ترخيص للاستخدام الطارئ، كما استحوذ على موافقة اللجنة العلمية فى وزارة الصحة، وسيحصل لبنان على اللقاح فى منتصف شهر شباط (فبراير) على دفعات ليتم تغطية 15% من المواطنين".

 

وأشارت إلى أنها قامت بالتفاوض مع منصة "كوفاكس" العالمية، للحصول على لقاحات إضافية التى ستعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية، لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.

 

 


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