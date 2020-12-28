اليوم السابع
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السلطات الصينية تفجر كوبرى ضخم على نهر فى ثوان معدودة.. اعرف القصة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:41 م
السلطات الصينية تفجر كوبرى ضخم على نهر فى ثوان معدودة.. اعرف القصة تفجير الكوبرى
ريهام عبد الله

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تتمتع الصين بامكانيات ضخمة، وتعتمد على التكنولوجيا فى تسيير أمور مواطنيها اليومية، ويبدو أنها تقوم بالمهام الصعبة بسهولة كبيرة، ففى هذا الصدد، فجرت السلطات الصينية جسرا للسيارات فوق نهر شيانججيانج، لكونه غير صالح للاستخدام، ولم يستغرق تفجير الجسر الضخم على مجرى المياه، أكثر من ثوان معدودة، وفقا لموقع سبوتنيك.

ونشرت قناة "نيو تشاينا" الصينية، مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار وكيف تنتشر أجزاء من الجسر المنفجر في اتجاهات مختلفة وتسقط في النهر.

تفجير الكوبرى
تفجير الكوبرى

واستغرق تدمير المعبر عشر ثوان، وبعد ذلك، تم عرض جسر جديد على الجمهور، وتم بناؤه في مكان قريب، وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.

من جهة أخرى بدأ أكثر من 300 عامل في مناجم الجليد، في مدينة هاربين شمالي الصين، العمل في البرد القارس قبل الفجر كل يوم في نهر سونجهوا المتجمد، وباستخدام معاول جليدية طويلة، حيث يقومون بتفكيك السطح المتجمد للنهر، وتحويله باستخدام الأزاميل والمناشير إلى كتل جليدية بحجم الصندوق.

يرتدي العمال أحذية مطاطية تصل إلى الركبة، وسترات ثقيلة، وقفازات سميكة، وقبعات ذات أغطية، لحماية آذانهم من الهواء المتجمد.
 
كل يوم منذ أوائل شهر ديسمبر، يتم إخراج عشرات الآلاف من كتل الجليد من النهر ونقلها بالشاحنات إلى مكان مهرجان هاربين الشتوي السنوى، حيث يتم استخدامها لبناء القلاع بالحجم الطبيعى والمعابد والجسور.
 
من المقرر أن يبدأ مهرجان هاربين الدولي السابع والثلاثون للثلج الجليدي يوم 5 يناير، وسيشمل التزلج والتزحلق على الجليد وحفلات الزفاف الجماعية والسباحة الشتوية ومنتزهًا يضم منحوتات جليدية تغمرها الأضواء الملونة.

الصين

تفجير كوبرى

كوبرى

الصين تفجر كوبرى

كبارى صينية

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