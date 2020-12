السلطات الصينية تفجر كوبرى ضخم على نهر فى ثوان معدودة.. اعرف القصة

تتمتع الصين بامكانيات ضخمة، وتعتمد على التكنولوجيا فى تسيير أمور مواطنيها اليومية، ويبدو أنها تقوم بالمهام الصعبة بسهولة كبيرة، ففى هذا الصدد، فجرت السلطات الصينية جسرا للسيارات فوق نهر شيانججيانج، لكونه غير صالح للاستخدام، ولم يستغرق تفجير الجسر الضخم على مجرى المياه، أكثر من ثوان معدودة، وفقا لموقع سبوتنيك.

A run-down bridge in Hunan, China has been demolished in 10 seconds in a controlled explosion pic.twitter.com/Qrf59XAHVh