اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 08:45 م
خالد صلاح
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السدود المائية بإسطنبول تنخفض لأدنى مستوى لها خلال الـ10 سنوات الماضية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:47 م
السدود المائية بإسطنبول تنخفض لأدنى مستوى لها خلال الـ10 سنوات الماضية سد مائي - أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدى عدم هطول الأمطار المتوقعة والجفاف إلى انخفاض معدل امتلاء السدود فى إسطنبول إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات العشر الماضية. حيث انخفضت معدلات امتلاء السدود إلى 20 %.

 

وفقاً لبيانات إدارة المياه والصرف الصحى فى اسطنبول فقد انخفض معدل امتلاء السدود فى اسطنبول اعتباراً بتاريخ اليوم إلى 20.93 فى المائة والذى يعتبر أقل معدل امتلاء تشهده السدود فى اسطنبول فى العشر سنوات الأخيرة، حسب موقع صحيفة "جارتشك جوندام" التركية المعارضة.

 

فعند المقارنة للسنوات السابقة فقد كان أقرب معدل لهذا المعدل خلال الفترات السابقة هو 34.02 % فى 28 ديسمبر 2019.

 

 

اسطنبول

تركيا

سدود

اردوغان

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