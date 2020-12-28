الدفاع الروسية: تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

قال قائد قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم الفريق رستم مرادوف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، "تم اليوم، بهدف تنفيذ البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر الماضي من زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى"، موضحًا أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى باكو أذربيجانيين اثنين كانا محتجزين لدى القوات الأرمنية، بينما تمت إعادة 4 أسرى أرمن إلى مدينة إيريبوني في أرمينيا، وذلك في عملية نفذت بوساطة من قوات حفظ السلام.

وشدد مرادوف على أن "قوات حفظ السلام الروسية ستواصل الإسهام في التطبيق الصارم للاتفاق الثلاثي".

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانًا مشتركًا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر الماضي.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.