اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:00 م
الدفاع الروسية: تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا شرطة كازاخستان
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

قال قائد قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم الفريق رستم مرادوف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، "تم اليوم، بهدف تنفيذ البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر الماضي من زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى"، موضحًا أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى باكو أذربيجانيين اثنين كانا محتجزين لدى القوات الأرمنية، بينما تمت إعادة 4 أسرى أرمن إلى مدينة إيريبوني في أرمينيا، وذلك في عملية نفذت بوساطة من قوات حفظ السلام.

وشدد مرادوف على أن "قوات حفظ السلام الروسية ستواصل الإسهام في التطبيق الصارم للاتفاق الثلاثي".

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانًا مشتركًا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر الماضي.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

 

 

 


روسيا

موسكو

فلاديمير بوتين

حفظ السلام الروسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس اتحاد الغرف يستقبل سفير كازاخستان لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 03:05 م

كازاخستان تبدأ التطعيم العام باللقاح الروسى "سبوتنيك ـ V" فبراير المقبل

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 08:34 ص

اليوم.. كازاخستان تحتفل بيوم رئيسها الأول " نور سلطان نزارباييف "

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 01:07 ص

وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان التعاون فى مجالات اللقاحات وتقاوى الخضر

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 12:58 م

سفارة كازاخستان تكرم رئيس المحكمة الدستورية ونائبه

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة