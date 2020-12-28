اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 382 حالة إصابة بكورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:06 م
الجزائر تسجل 382 حالة إصابة بكورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة فيروس كورونا
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الاثنين تسجيل 382 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و631 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2737 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 66 ألفا و214 حالة، بعد شفاء 352 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، وأشار إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

 

 

 


الجزائر

اخبار الجزائر

الجزائر اليوم

فيروس كورونا

كورونا

جائحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا حول العالم.. وزارة الصحة السعودية تعلن 119 إصابة جديدة.. وسويسرا تسجل 10087 حالة جديدة.. والعراق يسجل 931 إصابة و11 حالة وفاة.. ونيجيريا تفرض تدابير احترازية جديدة لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد 19

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:06 م

مساعد وزير السياحة: لجان سرية لمتابعة التزام "المنشآت" بضوابط كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:00 م

حصاد 2020.. كورونا يقلب موازين السينما العالمية.. أرباح الأفلام تتراجع مقارنة بالعام الماضى.. The Eight Hundred الأكثر تحقيقا للإيرادات بـ 461 مليون دولار فقط.. وأفلام الأكشن والأنيميشن تعوض خسائر دور العرض

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:00 م

روسيا تمدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا حتى 12 يناير بسبب كورونا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:45 م

روسيا تمدد تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة كورونا الجديدة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة