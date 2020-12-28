فيينا (أ ش أ)

أغلقت الشرطة النمساوية في ولاية كارينثيا، معبر أرنولدشتاين الحدودي مع إيطاليا أمام الشاحنات بسبب الهطول الكثيف للثلوج، وقالت مصادر في الشرطة - في بيان اليوم الاثنين "إن الطقس السئ وكثافة تراكم الثلوج أدت إلى ارتباك كبير في حركة المرور عبر الحدود النمساوية الإيطالية"، مشيرة إلى أن مدة تعليق المرور غير معروفة حتى الآن.