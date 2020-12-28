وأضاف: "أن الثلوج الكثيفة أدت إلى فوضى مرورية حادة في جنوب النمسا وإلى إغلاق الطريق السريع الجنوبي أمام المركبات الثقيلة حتى الحدود الإيطالية كما تأثرت الطرق الجبلية بشكل كبير"، لافتة إلى أن ارتفاع الثلوج بلغ أكثر من متر واحد كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة بالفعل في إصابة شمال إيطاليا بالشلل التام.