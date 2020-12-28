اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنوك تستأنف العمل فى إقليم تيجراى الإثيوبى لأول مرة منذ بدء الحرب

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:43 م
البنوك تستأنف العمل فى إقليم تيجراى الإثيوبى لأول مرة منذ بدء الحرب الأوضاع فى تيجراى - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت قناة (فانا) التلفزيونية التي تديرها الدولة في إثيوبيا اليوم الاثنين أن الخدمات المصرفية استؤنفت في مقلي عاصمة إقليم تيجراي بشمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع هناك في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مع سعي الحكومة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد شهر من السيطرة على المدينة.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتصار بعد أن استعادت السيطرة على مقلي من قبضة متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في 28 نوفمبر.

وفي منتصف ديسمبر كانون الأول، بدأت الحكومة إعادة الموظفين المدنيين إلى أعمالهم وفتح المجال الجوي، كما عادت بعض خطوط الطاقة والاتصالات للعمل بعد انقطاع شبه كامل في الاتصالات.

وذكر تلفزيون (فانا) أن أتاكلتي هايلي سيلاسي رئيس بلدية مقلي أعلن في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية أن البنوك فتحت أبوابها.

ويُعتقد أن الصراع الذي شهده الإقليم بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية أودى بحياة الآلاف وشرد نحو 950 ألفا آخرين. وتحدث سكان المدينة في وقت سابق هذا الشهر عن نقص في الغذاء والمياه والوقود.

وواجهت وكالات الإغاثة صعوبة في الحصول على إذن بدخول الإقليم لتقييم أوضاع الطوارئ، وعبرت عن مخاوفها من نفاد الغذاء لا سيما في المخيمات التي تؤوي لاجئين فروا من القمع في إريتريا المجاورة.

 


تيجراى

اثيوبيا

الصراع فى تيجراى

بنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة