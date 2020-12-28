اليوم السابع
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الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:43 م
خالد صلاح
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البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:42 م
البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة مواجهة كورونا فى البرازيل
رويترز

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قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 مليون إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.

 


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فيروس كورونا

فيروس

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