البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 مليون إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.
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قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 مليون إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.
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