إيفانكا ترامب تشيد بدور زوجها جاريد كوشنر فى نشر السلام بالمنطقة

كتب محمد سعودى

أشادت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته في البيت الأبيض، بدور زوجها جاريد كوشنر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة في رحلة اتفاقيات السلام في المنطقة.

وشاركت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خبرا عن تسمية ساحة السفارة الأمريكية في القدس باسم جاريد كوشنر تكريما له، معلقة عندما يكون هناك سلام في هذه المنطقة، سوف ننظر إلى هذا اليوم ونتذكر أن رحلة السلام بدأت بأمريكا القوية التي تعترف بالحقيقة" - جاريد كوشنر في حفل تكريس السفارة الأمريكية في مايو 2018".



إيفانكا ترامب عبر تويتر

وذكرت نيويورك بوست في وقت سابق، أنه تم تسمية ساحة السفارة الأمريكية في القدس باسم جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب ومهندس مبادرات البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، تكريما له.

وأشارت نيويورك بوست إلى أن وفد أمريكي برئاسة كوشنر ضم السفير الأمريكي ديفيد فريدمان كشف النقاب عن لوحة جدار الفناء كتب عليها :"ساحة كوشنر، مكرسة تكريماً لجاريد كوشنر ومستوحاة من سعيه الدؤوب لتحقيق السلام".

ولعب جاريد كوشنر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة دورا كبيرا في اتفاقيات السلام التي أبرمت في الآونة الأخيرة بين بعض البلدان العربية وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.