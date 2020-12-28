اليوم السابع
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إنشاء مبان جديدة بمستشفى أسوان الجامعى

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 07:31 م
إنشاء مبان جديدة بمستشفى أسوان الجامعى رئيس الجامعة
أسوان - صلاح المسن

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أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن المستشفى الجامعى بأسوان تشهد إنشاء العديد من المبانى الجديدة مثل مستشفى الباطنة والأطفال بسعة 150 سريرا ويضم وحدة غسيل كلوى والذى تم الانتهاء منها بنسبة 85% من حجم الأعمال مما يعطى انفراجة كبيرة بدخوله الخدمة قريبا وبذلك يتم تطوير المنظومة الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى على أهمية الانتهاء من مشروعات جامعة أسوان الطبية والصحية الخاصة بالمستشفيات الجامعية ولفت رئيس جامعة أسوان إلى أن مستشفى أسوان الجامعى تشهد تطورا فى مختلف الأقسام والذى يعد قبلة لجميع مرضى محافظة أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد لتلقى الخدمة العلاجية وذلك من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر والخبرات الطبية.

من ناحية أخرى كان قد ناقش مجلس جامعة أسوان اليوم، الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث شملت فعاليات المجلس مناقشة خطة جامعة أسوان للاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى وظائف مدرس وأستاذ مساعد ومنح درجات علمية.

 

 

 


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المباني

المستشفي الجامعي

صحه اسوان

محافظ اسوان

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