إصابات كورونا عالميا تتخطى 80.39 مليون والوفيات مليون و759915

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.39 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و759915.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 331929 18905164
الهند 147622 10187850
البرازيل 190795 7465806
روسيا 54778 3050248
فرنسا 62573 2550864
المملكة المتحدة 70752 2288345
تركيا 19878 2147578
إيطاليا 71925 2047696
إسبانيا 49824 1854951
ألمانيا 29926 1647772
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها
عدد الوفيات عدد الإصابات
12780 591597
العراق
30 - المغرب 7240 432079
35 - السعودية 6185 362220
39 - الأردن 3758 287946
47 - الإمارات 657 201836
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
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