اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا عالميا تتخطى 80.39 مليون والوفيات مليون و759915

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 01:02 ص
إصابات كورونا عالميا تتخطى 80.39 مليون والوفيات مليون و759915 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.39 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و759915​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر  2019.

    وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 الدول والمناطق   إجمالى الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

الولايات  المتحدة       331929            18905164

الهند           147622            10187850

البرازيل          190795            7465806

روسيا           54778             3050248

فرنسا           62573             2550864

المملكة المتحدة      70752             2288345

تركيا           19878             2147578

إيطاليا          71925             2047696

إسبانيا          49824             1854951

ألمانيا          29926             1647772

                     

  - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول وترتيبها    

عدد الوفيات       عدد الإصابات

         12780            591597

       العراق                    

     30 - المغرب        7240              432079

      35 - السعودية     6185              362220

                                 

      39 -  الأردن      3758              287946

                                  

     47 -  الإمارات      657              201836

        

 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

   

 


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