إصابات كورونا عالميا تتخطى 80.39 مليون والوفيات مليون و759915

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.39 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و759915​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 331929 18905164

الهند 147622 10187850

البرازيل 190795 7465806

روسيا 54778 3050248

فرنسا 62573 2550864

المملكة المتحدة 70752 2288345

تركيا 19878 2147578

إيطاليا 71925 2047696

إسبانيا 49824 1854951

ألمانيا 29926 1647772

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها

عدد الوفيات عدد الإصابات

12780 591597

العراق

30 - المغرب 7240 432079

35 - السعودية 6185 362220

39 - الأردن 3758 287946

47 - الإمارات 657 201836

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.