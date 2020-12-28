إحالة 15 طبيبا و4 موظفين في مستشفى الفشن للتحقيق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قرر المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، جنوب بنى سويف إحالة 15 طبيبا و4 موظفين إلى التحقيق في مستشفى الفشن، والوحدة الصحية بالحيبة والفنت الغربية ومستشفى قروى بسبب الغياب .

وقامت لجان التفتيش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف بالمرور على مستشفى الفشن المركزي واكتشفت غياب 9 من بينهم 5 أطباء، وتم إعداد مذكرة وعرضها على رئيس مجلس المدينة، فيما قامت 3 لجان تفتيشية بالمرور على مستشفى قروى بقرية الفنت، وتبين غياب 4 أطباء، وفي الوحدة الصحية بالحيبة تبين غياب 4 أطباء، وفي الوحدة الصحية بالفنت الغربية تبين غياب 2 أطباء،وتم وإحالتهم إلى الشؤون القانونية.