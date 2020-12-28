اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 15 طبيبا و4 موظفين في مستشفى الفشن للتحقيق ببنى سويف

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:16 م
إحالة 15 طبيبا و4 موظفين في مستشفى الفشن للتحقيق ببنى سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة الفشن، جنوب بنى سويف إحالة 15 طبيبا و4 موظفين إلى التحقيق في مستشفى الفشن، والوحدة الصحية بالحيبة والفنت الغربية ومستشفى قروى بسبب الغياب .

وقامت لجان التفتيش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف  بالمرور على مستشفى الفشن المركزي واكتشفت غياب 9 من بينهم 5 أطباء، وتم إعداد مذكرة وعرضها على رئيس مجلس المدينة، فيما قامت 3 لجان تفتيشية بالمرور على مستشفى قروى بقرية الفنت، وتبين غياب 4 أطباء، وفي الوحدة الصحية بالحيبة تبين غياب 4 أطباء، وفي الوحدة الصحية بالفنت الغربية تبين غياب 2 أطباء،وتم وإحالتهم إلى الشؤون القانونية.

 

 

 


غياب أطباء

تغيب أطباء مستشفى الفشن

صحة بنى سويف

مدينة الفشن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة