إجراء قرعة علنية لتسليم أراضي الشباب بقرية "جورمشين" للمنتفعين فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أجرت الوحدة المحلية بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرعة علنية لتسليم أراضي إسكان الشباب بقرية "جورمشين 7 "التابعة للمركز، وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرت القرعة العلنية لتسليم 25 قطعة أرض مباني بقرية "جورمشين 7 "بساحة 25 مترا مربعا للقطعة الواحدة.

وأضاف كمال، أنه جاري الإعداد لتسليم الأراضي للمستحقين ضمن خطة المحافظة لتوفير أراضي للشباب بأسعار مدعمة خاصة في القرى. وفي سياق متصل كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة انتهت من تحرير عقود استلام المنازل الريفية في قرية غرب الموهوب.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه جرى تحرير عقود الاستلام للمنتفعين لتسليمهم 50 منزلًا ريفًيا بقرية غرب الموهوب، تمهيدًا لاستلام المنازل خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد أن تقدم 370 مواطنًا وجرى اختيار 189 انطبقت عليهم الشروط، وأجُريت قرعة علنية لتحديد 50 منتفعًا لاستلام هذه المنازل الريفية.

وتابع نبيل، أنه سيجري توزيع 200 فدان على المنتفعين بقرية غرب الموهوب بالتوازي مع المنازل الريفية ضمن مشروع الظهير الزراعي، الذي تنفذه المحافظة لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب. وكان جهاز التعمير بالوادي الجديد، أعلن منتصف أغسطس الماضي، عن الانتهاء من مشروع المنازل الريفية في قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة بواقع 50 منزلًا ريفيًا بتكلفة 9.5 مليون جنيه للمنازل و2.68 مليون جنيه للمرافق.