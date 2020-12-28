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أمير المنطقة الشرقية بالسعودية يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا في الدمام

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 10:46 ص
أمير المنطقة الشرقية بالسعودية يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا في الدمام امير المنطقة الشرقية لحظة تلقيه العقار
كتب محمد شعلان

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حصل الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، على أول جرعة من لقاح "فايزر - بيونتيك" فى مركز اللقاحات بمعارض الظهران الدولية بالدمام، لطمأنة مواطني المنطقة على أمان اللقاح العالمى، ونشر الحساب الرسمى لإمارة المنطقة الشرقية فيديو وصور من حصول أمير المنطقة الشرقية على أول جرعة من لقاح فايزر.

ووجه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، كلمة إلى المواطنين فى تصريحات نقلتها قناة العربى، عقب تلقيه العقار، "اللقاح مثل أى لقاح عادى وننصح الجميع ولا نجبر على تلقى اللقاح، وسيكون متاح للجميع ولكن لابد من استمرار الاجراءات الاحترازية".

بعد تلقى العقار
بعد تلقى العقار

 

امير المنطقة الشرقية لحظة تلقيه العقار
امير المنطقة الشرقية لحظة تلقيه العقار

 

بالأمس، أعلن نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ووجهة الشكر للشعب السعودى على تجاوز الصعاب والتحديات بعزم وصلابة.

 

وكتب الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بموقع تويت، "تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد ١٩..كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.. شكراً لقيادة جعلت الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثنى همته، ولا تنحنى هامته".

 

وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت، الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى تلقتها المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة.


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